شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يتراجع متأثراً بخدمة "آبل تي في بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "والت ديزني" خلال تداولات اليوم بعد إعلان "آبل" عن خدمتها للعروض الحصرية والأفلام السينمائية الأصلية برسوم مخفضة.



وكشفت "آبل" أمس عن خدمة "تي في بلس" مقابل رسوم بنحو 4.99 دولار شهرياً فقط، وهو ما يقل عن خدمة مماثلة تعتزم "والت ديزني" طرحها هي الأخرى.



وذكرت "آبل" أن خدمتها الجديدة سوف تتاح في جميع دول العالم بداية من الأول من نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

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على الجانب الآخر، كشفت "والت ديزني" عن خدمة "ديزني بلس" التي تنوي من خلالها أيضا عرض عروض تلفزيونية وأفلام سينمائية مقابل رسوم قدرها 6.99 دولار شهرياً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "والت ديزني" بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 135.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 136.1 دولار وأقل سعر عند 134.9 دولار.



أما سهم "آبل"، فقد ارتفع بنسبة 2.5% إلى 222.5 دولار، وهو ما دفع قيمتها السوقية أعلى تريليون دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.