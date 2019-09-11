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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع بدعمٍ من الإعلان عن نسخ "آيفون" الجديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم مدعوما بإعلان الشركة عن منتجات وخدمات جديدة شملت ثلاث نسخ حديثة من "آيفون" والجيل السابع من "آيباد" بالإضافة إلى خدمة "أركيد" للألعاب الإلكترونية وخدمة "تي في بلس" للعروض والأفلام الحصرية.
وكشفت "آبل" في حدث عالمي أمس عن "آيفون 11" و"آيفون برو" و"آيفون ماكس" بالإضافة إلى ساعتها الذكية الجديدة المزودة ببوصلة و"جي بي إس" وخدمة الأفلام والعروض الأصلة مقابل 4.99 دولار شهرياً فقط.
وبصعود سهم الشركة اليوم، تقترب قيمتها السوقية من تخطي تريليون دولار مجددا للمرة الأولى منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
وتقدر القيمة السوقية لـ"آبل" حاليا بنحو 995.5 مليار دولار، وعند تخطي السهم مستوى 221.28 دولار، فإن القيمة ستتجاوز تريليون دولار.
وتحتل "مايكروسوفت" المرتبة الأولى كأكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة 1.04 ترييليون دولار تليها صانعة "آيفون" ثم عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" بقيمة 898 مليار دولار.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 220.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 220.8 دولار وأقل سعر عند 217.7 دولار.
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