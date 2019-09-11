شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 6.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مسجلة 416.1 مليون برميل، بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 3.6 مليون برميل.
وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً انخفاض ممخزون البنزين بـ700 ألف برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
كانت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي قد أظهرت هبوط مخزونات الخام في البلاد بنحو 7.2 مليون برميل.
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