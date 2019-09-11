شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات بدعم من قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بقطاع االطاقة الذي انتعش بالتزامن مع صعود أسعار النفط فضلا عن مكاسب القطاع التكنولوجي على أثر إعلان "آبل" عن نسخ جديدة من جوالاتها.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 57.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.8% إلى 62.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.2 دولار وأقل سعر عند 62.5 دولار.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة الصينية إعفاء ما يقرب من ستة عشر سللعة مستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية بداية من السابع عشر من الشهر الجاري ولمدة عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 0.1% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 26949 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة0.6% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 8130 نقطة، في حين ارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2986 نقطة.