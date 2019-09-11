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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع مقتربة من 1600 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مستفيدا من التوقعات بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية تزامنا مع انطلاق معرض "فرانكفورت" لدولي للسيارات.
وانطلقت هذا الأسبوع فاعليات المعرض الذي يشهد حضوراً مكثفا من وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالتكنولوجيا والسيارات.
ويستخدم البلاديوم في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم من السيارات، وهو ما يعني تزايد الطلب عليه من جانب شركات السيارات.
يأتي ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عنمد 97.7 نقطة.
ويترقب المستثمرون نتائج جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين أوائل الشهر القادم والتي ربما تسفر عن تلميحات أو تقارب من التوصل إلى اتفاق تجاري سيدعم الأسواق العالمية ومن بينها المعادن.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 1582.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1584.6 دولار وأقل سعر عند 1549.6 دولار.
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