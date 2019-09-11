شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع قرب أعلى مستوى فى 6 أسابيع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقف مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاض تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة ،ويترقب المستثمرين البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.84$، بعدما سجل أعلى مستوي 58.27$ ،وأدنى مستوي 57.66$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 58.73$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 أيلول/سبتمبر، فى ثالث انخفاض أسبوعي خلال شهر ،وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 421.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.