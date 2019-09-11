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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بجانب السلبية التي تسيطر على سوق التشفير هذا الأسبوع ، فى ظل شح المحفزات الإيجابية الجديدة ، وتزايد الانتقادات المواجهة لعملة فيسبوك المستقبلية " ليبرا".
فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 4.68$ بما يعادل نسبة 2.6% إلى 175.16$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 179.84$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 182.32$.
وعلى صعيد تعاملات الثلاثاء انخفضت أسعار الايثريوم بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 187.99$ لكل وحدة ايثريوم المسجل فى اليوم السابق.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.
يأتي هذا الهبوط فى ظل السلبية التي تسيطر على السوق هذا الأسبوع ، فى ظل شح الأخبار الإيجابية الجديدة التي تحفز الطلب وتجذب المستثمرين ،بالتزامن مع استمرار الانتقادات المواجهة لعملة فيسبوك "ليبرا".
قال المسؤول القانوني بالبنك المركزي الأوروبي " إيف ميرش" أتمني مخلصا ألا يتم إغراء شعب أوروبا بالتخلي عن سلامة حلول الدفع التقليدية والقنوات المالية الراسخة لصالح الوعود الفاشلة والزائفة لعملة فيسبوك الرقمية.
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