شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بجانب السلبية التي تسيطر على سوق التشفير هذا الأسبوع ، فى ظل شح المحفزات الإيجابية الجديدة ، وتزايد الانتقادات المواجهة لعملة فيسبوك المستقبلية " ليبرا".

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 4.68$ بما يعادل نسبة 2.6% إلى 175.16$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 179.84$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 182.32$.

وعلى صعيد تعاملات الثلاثاء انخفضت أسعار الايثريوم بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 187.99$ لكل وحدة ايثريوم المسجل فى اليوم السابق.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

يأتي هذا الهبوط فى ظل السلبية التي تسيطر على السوق هذا الأسبوع ، فى ظل شح الأخبار الإيجابية الجديدة التي تحفز الطلب وتجذب المستثمرين ،بالتزامن مع استمرار الانتقادات المواجهة لعملة فيسبوك "ليبرا".

قال المسؤول القانوني بالبنك المركزي الأوروبي " إيف ميرش" أتمني مخلصا ألا يتم إغراء شعب أوروبا بالتخلي عن سلامة حلول الدفع التقليدية والقنوات المالية الراسخة لصالح الوعود الفاشلة والزائفة لعملة فيسبوك الرقمية.