شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى أسبوع مع استمرار صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وانحسار مخاوف الركود الاقتصادي المحتمل فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 98.66 نقطة الأعلى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.33 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.16 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة ،و مؤشرات على تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى 1.726% ،و الذي يعد أعلى مستوى فى شهر ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ،مع تحسن شهية المخاطرة فى أسواق الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

Advertisements

موسعا الفرق الإيجابي مع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ، مقلصا بذلك مخاوف الركود الاقتصادي المحتمل فى الولايات المتحدة ،والتي زادت مؤخرا بعد انقلاب منحني العائد واتساع الفرق السالب.

أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء عن إعفاء نحو 16 سلعة من المنتجات الأمريكية من تعريفاتها الإضافية الانتقامية، على أن يبدأ سريان مفعول هذا الإعفاء لمدة عام اعتبارا من 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتعتبر تلك الخطوة الصينية هي الأحدث فى مؤشرات تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،بعد إعلان الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من المحادثات التجارية تعقد فى واشنطن أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستفين منوشين" لتلفيزيون فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن هناك اتفاق مبدئي بشأن حل أزمة الملكية الفكرية مع الصين ،والتي تعتبر أحد أكثر القضايا المثيرة للجدل بين البلدين فى حربهما التجارية الطويلة ،وأضاف إن هناك "الكثير من التقدم" فى طريق عقد اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين ،وأن الجانب الأمريكي مستعد تماما للتفاوض.