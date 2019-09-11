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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للمرة الأولى فى 5 أيام ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال خمسة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن يكبح تلك المحاولات صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.7% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 18.10$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.98$ ، وسجلت الأعلى عند 18.24$ ، والأدنى عند 17.97$.
أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 17.77$ للأوقية.
وبعد بلوغ أسعار الفضة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 19.64$ للأوقية الأربعاء الماضي ، سيطرت على التعاملات عمليات بيع لجني الأرباح ،وهي ما دفعت المعدن إلى الانخفاض بحوالي 8% فى أقل من أسبوع.
وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،ضغط على أسعار الفضة تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 98.66 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
صعود الدولار الأمريكي يأتي فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، مع تركيز المستثمرين على الأصول المالية ذات العائد المرتفع.
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