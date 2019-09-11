شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة 6 أسابيع استنادا على آمال التحفيز فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، استنادا على آمال قيام المركزي الأوروبي غدا الخميس باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد المنكوب ، بالإضافة إلى توالي مؤشرات تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 30 تموز/يوليو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، بفضل مكاسب قطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي ECB غدا الخميس لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ،حيث تشير معظم التوقعات إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد المنكوب ومواجهة المخاطر المتزايدة.

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أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء عن إعفاء نحو 16 سلعة من المنتجات الأمريكية من تعريفاتها الإضافية الانتقامية، على أن يبدأ سريان مفعول هذا الإعفاء لمدة عام اعتبارا من 17 أيلول/سبتمبر.

وتعتبر تلك الخطوة الصينية هي الأحدث فى مؤشرات تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،بعد إعلان الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من المحادثات التجارية تعقد فى واشنطن أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت شبه مستقرا وذلك للجلسة الثانية على التوالي.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنحو 0.4% ، فى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بأكثر من 0.7 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.9% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.