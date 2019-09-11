شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضا كبيرا فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.27$ للبرميل ،من مستوى الافتتاح عند 57.84$، وسجل أدنى مستوي عند 57.66$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 63.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.87$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.60$.

عند تسوية الأسعار بالأمس انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.2% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نفس النسبة تقريبا ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،ضغط على الأسعار التطورات السياسية فى الولايات المتحدة ،بعدما أقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مستشاره للأمن القومي "جون بولتون" ،وهو أحد مهندسي الموقف الصارم لإدارة ترامب ضد إيران.

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وسجل الخام الأمريكي فى وقت سابق من تعاملات الثلاثاء أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 58.73$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت لمستوي 63.74$ للبرميل الأعلى منذ الأول من آب /أغسطس الماضي ، عقب تصريحات وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

قال عبد العزيز بن سلمان إن السياسة النفطية فى المملكة لن تتغير ،وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا مستمرا ،وأضاف الأمير أن تحالف "أوبك بلس" سيستمر للمدى الطويل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 أيلول/سبتمبر، فى ثالث انخفاض أسبوعي خلال شهر ،وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 421.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.