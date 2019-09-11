شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الرابع على التوالي بصدد التخلي عن مستويات 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ،بصدد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، فى ظل تباطؤ مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية بالعالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول 10,005$ بانخفاض قدره 88$ بنسبة 0.9%،حيث سعر الافتتاح عند 10,093$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,243$ ،وأدنى سعر عند 9,855$ الأدنى فى أسبوع.

وعلى مستوى تعاملات الأمس انخفضت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" نسبة 2.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

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تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الأربعاء إلى 69.5% ، والتي تعد أدنى مستوى فى نحو أسبوع ، مع استمرار تباطؤ مستويات الطلب ، فى انتظار محفزات إيجابية جديدة.

وقفزت نسبة الهيمنة الأسبوع الماضي إلى 71.25% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2017 ، بفضل بعض الأخبار الإيجابية التي أنعشت مستويات الطلب ، بجانب ارتفاع مستويات الثقة فى الإمكانيات التي تملكها أكبر شبكة رقمية بالعالم.

يبدو واضحا الآن أن المشاركون فى السوق غير متحمسين قبل بدء تداول العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة Bakkt ، بالرغم من أن الاستعدادات تسير على الطريق الصحيح ، قبل التداول الرسمي فى 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

فمن خلال المقارنة مع نفس الظروف المشبهة ،فقبل بدء تداول العقود الآجلة لمجموعة CME فى نهاية عام 2017 ،كان هناك حماسا شديد وطلبا كبيرا ، دفع أسعار البتكوين لتسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20,000$.

ويرجح الخبراء إنه بعد إطلاق التداول الرسمي فى بورصة Bakkt سيحاول كلا من الثيران والدببة إثبات تفوقهم ،الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التقلب فى الأسعار وحركة الاتجاه.