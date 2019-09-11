شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 6 أسابيع بفضل تطورات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفضل التطورات حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ،والتي زادت من احتمالات وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،ويدعم المكاسب أيضا استمرار توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية من لندن.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2369$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2332$ ،وسجل أدني مستوى عند 1.2320$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.2384$.

قبل تعليق أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع تنتهي فى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي " بريكست" ، رفض مجلس العموم البريطاني مقترحا من رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

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لم تحصل المذكرة التي تقدمت بها الحكومة لإعلان الانتخابات إلا على 293 صوتا ،وهو عدد أقل من أغلبية الثلثين الضرورية لإقرارها ، فى صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سددها البرلمان لرئيس الوزراء فى غضون أسبوع واحد.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد صدقت يوم الاثنين على نص تشريعي ليصبح قانونا ساريا ، يلزم القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر ،إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسيل قبل موعدة المغادرة فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويدعم مكاسب العملة البريطانية "الجنيه الإسترليني " أيضا توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى المملكة المتحدة ،والتي تؤشر بتعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

أظهرت بيانات الأمس ارتفاع متوسط الأجور فى بريطانيا بأعلى وتيرة فى تسع سنوات خلال تموز/يوليو ، مع انخفاض معدل البطالة لمستوي 3.8% والذي يعد أدنى مستوى منذ عام 1975.