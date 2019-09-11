شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي للأعلى له في ستة أسابيع أمام الين في ظلال ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موضحاً الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 107.78 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.54، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 107.85، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.50.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً كشف بنك اليابان عن إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 0.2 مقابل 10.4 في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 7.1، وبينما أوضحت قراءة إحصائية قطاع الأعمال لمجمل الصناعة اتساعاً إلى 1.1 مقابل انكماش 3.7 في الربع الثاني، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.7%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 2.1 في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو الماضي.