شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين أعلى حاجز 70$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بقرابة الواحد بالمائة أو بقرابة 0.7$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 27 من آب/أغسطس الماضي ولتمحي مكاسب هذا الأسبوع وتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من الشهر الماضي بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:42 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.96% إلى مستويات 70.16$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 70.68$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 70.10$، بينما حققت الأعلى لها عند 71.61$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.46$ مليار.

هذا تتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بقرابة 1% بعد أن محت مكاسب جلسة الأمس التي اختبرت خلالها الأعلى لها في أسبوعين مع استأنفها مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب والذي أنهت خلاله أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها منذ في أكثر من عامين ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الأسبوع الأول من آب/أغسطس.

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بخلاف ذلك، لا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب شهرية بنحو 9% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية ثلاثة أضعاف في مطلع العام.

ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مع نهاية الأسبوع الماضي إفادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في الحدث الذي استضافه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ الجمعة الماضية، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينظر في إصدار عملية رقمية، معرباً عن كون المخاطر الأمنية للعملات الرقمية مرتفعة، ومضيفاً أنه من غير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار عملة رقمية مشفرة في إي وقت قريب.