الاسترليني قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع مع انحسار مخاطر بريكست بدون اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

استقر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار الأمريكي بينما يعكف المستثمرون على تقييم فرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإبرام إتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول.

وما زال احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق مبعث قلق للمتعاملين بالنظر إلى تمسك جونسون بالإنسحاب من الاتحاد بحلول نهاية الشهر القادم.

لكن البرلمان البريطاني وافق على تشريع يرغم جونسون على أن يطلب من بروكسل تمديد موعد الخروج إذا لم يتمكن من التوصل إلى إتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.

ومع توقعهم إنحسار احتمالات بريكست بدون إتفاق بعد القانون الذي أصدره البرلمان البريطاني، دفع المستثمرون الاسترليني للصعود من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام دون 1.20 دولار والتي هبط إليها الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.2385 دولار يوم الاثنين.

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وبحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش سجل الاسترليني 1.2347 دولار منخفضا 0.1 بالمئة، لكنه ارتفع 0.3 بالمئة أمام اليورو إلى 89.07 بنس.

ويلقى الاسترليني دعما أيضا هذا الأسبوع من بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.