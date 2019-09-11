شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 11-9-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 892 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 752.474 مليار جنيه.

سبيد ميديكال

رفع المساهم إبراهيم الصعيدى، حصته بشركة سبيد ميديكال إلى 5.92%، وذلك بعد شرائه 2.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بإجمالى 2.7 مليون جنيه، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

فيما خفض المساهم محمد يحيى زكريا بهنسى حصته بشركة المنصورة للدواجن من خلال بيع 208 ألف سهم، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 4% من أسهم الشركة.

وتم تنفيذ العملية الأولى من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والثانية من خلال شركة الحرية لتداول الأوراق المالية.

الإسكندرية الوطنية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الافصاح الخاص بشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسى لإضافة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لأغراض الشركة.

كما وافقت الهيئة، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه وذلك بإصدار عدد اسهم 15 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ربع سهم لكل سهم تمويلا من الأرباح المرحلة حتى 31 ديسمبر لعام 2018 والمثبتة فى قوائمها المالية السنوية والمعتمدة بالجمعية العامة العادية للشركة.

البورصة تربح 892 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 892 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 752.474 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 137.2 مليون ورقة مالية بقيمة 732.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 52.5 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 523 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 18272 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

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وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

العربية لإدارة الأصول

تباينت تعاملات مجالس إدارات شركات البورصة والمجموعة المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 1.5 مليون سهم، واشترى مجالس إدارة شركات المنصورة للدواجن 80 ألف سهم، مصر لصناعة الكيماويات 20 ألف سهم، مصر جنوب إفريقيا للاتصالات 25 ألف سهم، وتحت نظام إثابة وتحفيز العاملين اشترت إدارة البنك المصرى الخليجى 190 ألف سهم.

فيما باعت مجالس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، سى اى كابيتال القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، 130 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية والبنك المصرى لتنمية الصادرات 34 ألف سهم، 117 ألف سهم، على التوالى.

جلوبال تليكوم

أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن مواعيد شراء أسهم الشطب الاختيارى لمدة 6 أشهر من تاريخ الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم 26 أغسطس الماضى، وحددت تنفيذ أول عمليات شراء الأسهم المعروضة لحساب الشطب الاختيارى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، وآخر تنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير لعام 2020.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضى، الموافقة على الشطـب النهائى لقيد أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة، فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب ‏الاختيارى برأس مال مصدر 2.738 مليار جنيه موزع على ‏‏4.7 مليار سهم ‏بقيمة اسمية ‏قدرها 0.58 جنيه مصرى للسهم الواحد، ‏على أن يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة بنهاية جلسة تداول اليوم الاثنين.

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وألزمت اللجنة، شركة جلوبال تليكوم، بشراء أى أسهم تعرض عليها بذات سعر عرض الشراء المنفذ خلال 6 ‏أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وذلك على فترات منتظمة من خلال سوق ‏العمليات الخاصة ( ‏OPR‏) خارج المقصورة اعتبارا من أمس الثلاثاء.

بورتو أسيوط

وقعت شركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية، إحدى شركات مجموعة بورتو القابضة، عقد شراء قطعة الأرض بمساحة 323 ألف متر مربع بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 3 مليارات جنيه، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وحققت مجموعة بورتو القابضة، المساهم الرئيسى بها منصور عامر، صافى ربح بعد الضريبة 80 مليون جنيه فى النصف الأول من عام 2019 مقارنة بمبلغ 53 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 27 مليون جنيه وبنسبة 51%.

ونجحت بورتو فى إنجاز 543 وحدة فى النصف الأول من 2019 فى مشروعات بورتو أكتوبر وبورتو مطروح ولاجونز وبلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية المتبقية مبلغ 4.712 مليون جنيه فى 30 يونيه 2019 وسيتم الاعتراف بها كإيرادات خلال 3 سنوات قادمة وذلك بتسليم الوحدات وفقا لمواعيد وجداول التنفيذ والتسليم وحققت المجموعة مبيعات قدرها 613 مليون جنيه بعدد وحدات 426 وحدة.