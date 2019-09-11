شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لأدوار قيادية في طرحها الأولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية فوضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.

وأضاف المصدران اللذان رفضا نشر اسميهما بسبب حساسيات تجارية أن أرامكو اختارت جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.

كما اختارت الشركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية.