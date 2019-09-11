شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-9-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المجموعة المصرية العقارية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، دلتا للإنشاء والتعمير، جهينة للصناعات الغذائية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 892 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 892 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 752.474 مليار جنيه. البورصة تربح 892 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 892 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 752.474 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 137.2 مليون ورقة مالية بقيمة 732.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 52.5 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 523 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 18272 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.44%

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- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.24%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان-اراب ديرى بسعر إغلاق 5.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.81%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.682 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.55%

- آسيك للتعدين -اسكوم بسعر إغلاق 8.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.48%