شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة عام.. إكسيبديا تروج للسياحة المصرية فى 5 أسواق عالمية فى أوروبا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة عن شراكة مع اكسبيديا Expedia Group أحد أهم محركات البحث على مستوى العالم في مجال السفر والحجز عبر الإنترنت، للترويج للمقاصد المصرية فى عدد من الأسواق المستهدفة خلال العام المقبل.

وهذه تفاصيل الإتفاق مع اكسيبديا:

1 - ووقع اختيار وزارة السياحة لإكسيبديا التى يزورها نحو 6 ملايين شخص شهريًا على مستوى العالم

2 - تتعاون اكسيبديا مع العلامات التجارية الرائدة فى العالم لتوفير خدمات الطلب المتزايد والحجوزات المباشرة

3 - سيتم من خلال الشراكة الجديدة اطلاق حملة للترويج لمصر في 5 أسواق سياحية مختلفة وهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وكندا، وإيطاليا، وألمانيا.

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4 - ستستمر هذه الحملة على مدار 12 شهرًا استنادا إلى العمل بنظام موسمية البحث والحجوزات للسفر فى هذه الأسواق.

5 - ستتضمن الحملة إعداد صفحات مخصصة عن مصر من خلال الوسائط والإعلانات الرقمية الجديدة لزيادة الطلب على الحجز للسفر الى مصر من الأسواق الدولية الرئيسية.

6 - سيتم تنفيذها من خلال 11 موقعًا لمجموعة Expedia فى الأسواق السياحية الخمس.

7 - يرتكز مضمون الحملة على تعريف العالم بالثراء السياحي الذي تتمتع به مصر من الوجهات السياحية المختلفة بها.

8 - إلقاء الضوء على تنوع الشعب المصري (People to People).

9 - كما سيتم من خلال هذه الشراكة الترويج للأحداث الثقافية الرئيسية مثل افتتاح المتحف المصرى الكبير.