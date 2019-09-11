مصر وبلجيكا توقعان منحة بـ 16مليون جنيه لتطوير قصر البارون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر وبلجيكا مساء اليوم منحة لتطوير قصر البارون بمصر الجديدة بقيمة 16 مليون جنيه.
وقع المنحة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، بحضور وزير الاثار، ومحافظ القاهرة.
يذكر أن مبنى قصر البارون يقع على مسطح 4000م2، ويتكون من بدورم وعدد 2 دور (أرضى + أول)، وأن أعمال الترميم تمت وفقًا للتوقيتات الزمنية المخططة، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الان إلى 85%، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجارى.
كما تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجوده به، وكذا استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية، وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرًا إلى انه تم البدء فى أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.
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