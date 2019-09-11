شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-9-2019، فى أسواق الصاغة، وتراجعت اسعار الذهب في مصر بقيمة 4 جنيهات فى التعاملات الصباحية.

سعر الذهب الآن في مصر يسجل 687 جنيها للجرام، وهو سعر عيار 21 بدون مصنعية، ويضاف على سعر الذهب فى مصر ما تسمي بمصنعية الذهب وتختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى.

وقال الدكتور وصفى أمين رئيس شعبة الذهب، إن هبوط الأسعار العالمية للذهب أدنى من 1500 دولار للأوقية لتسجل 1492 دولار، هو سبب انخفاض سعر الذهب فى مصر.

وننشر أسعار الذهب في مصر الآن، وفقا لتعاملات سوق الصاغة وهى كالتالي:

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 588 جنيها. سعر عيار 21 اليوم 687 جنيها للجرام. سجل عيار 24 سعر 785 جنيها للجرام. Advertisements سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها. أوقية الذهب 1492 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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