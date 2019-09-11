مركز تحديث الصناعة ينظم دورة تدريبية حول برنامج التكلفة والتسعير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز تحديث الصناعة، فرع مدينة السادات، دورة تدريبية حول برنامج التكلفة والتسعير، فى مقر جمعية مستثمرى مدينة السادات على مدار ثلاثة أيام، وذلك لـ 10 شركات صناعية فى قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيميائية، التصنيع الغذائى والقطاع الهندسى.
وبحسب بيان للمركز، شارك فى الدورة 15 متدربا متخصصا فى مجالات التكلفة والتسعير، وبعض الأقسام المالية الأخرى لتأهيلهم على نظم التكلفة والتسعير الحديثة التى تساعد في التحكم بشكل أكبر فى حساب تكلفة المنتج وضبط أسعار المنتجات، مما يساهم بشكل مباشر فى تقليل التكاليف والوصول إلى السعر العادل الذى يحقق الربح المطلوب للشركات المستفيدة والسعر المناسب للمستهلك أيضا.
حضر الدورة التدريبية شريف خليفة مدير جمعية مستثمرى السادات وفريق مركز تحديث الصناعة.
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