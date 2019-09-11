شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إضافة نشاط إدارة صناديق استثمار لـ"الإسكندرية الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الافصاح الخاص بشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسى لإضافة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لأغراض الشركة.

كما وافقت الهيئة، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه وذلك بإصدار عدد اسهم 15 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ربع سهم لكل سهم تمويلا من الأرباح المرحلة حتى 31 ديسمبر لعام 2018 والمثبتة فى قوائمها المالية السنوية والمعتمدة بالجمعية العامة العادية للشركة.