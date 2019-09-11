الاقتصاد

ترامب يدعو إلى أسعار فائدة صفرية أو سلبية لإعادة تمويل الدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو إلى أسعار فائدة صفرية أو سلبية لإعادة تمويل الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى لمجلس الاحتياطى الاتحادى أن يخفض أسعار الفائدة إلى "الصفر أو أقل" للمساعدة فى "إعادة تمويل ديوننا"، بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا، وألقى باللوم على رئيس البنك المركزى الأمريكى عن تبديد "فرصة تأتى مرة واحدة فى العمر".

وكتب ترامب على تويتر "يجب على الولايات المتحدة دائما أن تدفع المعدل الأدنى للفائدة، إنها فقط سذاجة جاى باول ومجلس الاحتياطى التى لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل"، فى إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدعو إلى أسعار فائدة صفرية أو سلبية لإعادة تمويل الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا