شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو إلى أسعار فائدة صفرية أو سلبية لإعادة تمويل الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى لمجلس الاحتياطى الاتحادى أن يخفض أسعار الفائدة إلى "الصفر أو أقل" للمساعدة فى "إعادة تمويل ديوننا"، بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا، وألقى باللوم على رئيس البنك المركزى الأمريكى عن تبديد "فرصة تأتى مرة واحدة فى العمر".

وكتب ترامب على تويتر "يجب على الولايات المتحدة دائما أن تدفع المعدل الأدنى للفائدة، إنها فقط سذاجة جاى باول ومجلس الاحتياطى التى لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل"، فى إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى.