شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مشروعاً مبتكراً تشارك فى النسخة الإماراتية الثالثة من "رواد القصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار صندوق خليفة لتطوير المشاريع 78 مشروعاً مبتكراً للمشاركة في النسخة الإماراتية الثالثة من مسابقة رواد القصر، مشيراً إلى إغلاق باب الترشح للمسابقة بعد استقبال 94 طلباً للمشاركة من أصحاب المشاريع الوطنية ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيين.

وتشهد النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 44 مشروعاً في الورشة التأهيلية الأولى التي ستقام في أبوظبي يوم 16 سبتمبر الجاري، في حين سيشارك 34 مشروعاً في الورشة التأهيلية الثانية التي ستعقد في دبي يوم 18 سبتمبر.



ومن المقرر أن يقام المعسكر التدريبي الخاص بالمسابقة في 6 و7 أكتوبر القادم، لتتم التصفيات النهائية خلال الحفل الختامي الذي سيقام في 9 أكتوبر بحضور رسمي رفيع المستوى، وعدد من كبار الشخصيات ونخبة من ممثلي الشركات البارزة والفاعلة المحلية منها والعالمية.

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وتهدف المسابقة لدعم المشاريع، والأفكار الإبداعية، والمبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنح رواد الأعمال الإماراتيين فرصة التعريف بمشاريعهم وعرض أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وممثليها، بما يسمح لهم بالحصول على المساعدة والدعم المطلوبين لتحقيق النجاح والاستمرارية لأفكارهم وشركاتهم.

وفي هذا السياق، تحدثت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، عن هدف النسخة الجديدة من المسابقة والذي يكمن في تعزيز التواصل بين دولة الإمارات وعدد من الأسواق الرئيسة الأخرى، حيث سيتمكن رواد الأعمال الفائزين، من الحصول على فرصة ذهبية للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج رواد القصر العالمي الذي ستعقد فعاليته في قصر سانت جيمس في لندن خلال شهر ديسمبر 2019.

وسيعمد رواد الأعمال المشاركين إلى عرض مشروعاتهم وأفكارهم التكنولوجية المبتكرة من زاوية علمية وتقنية بحتة، تكشف تأثير التكنولوجيا المحتمل على الحياة اليومية للأفراد، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا بصفة عامة، وعلوم الاتصالات والروبوت، والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.