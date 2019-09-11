الاقتصاد

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، معالي وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، وذلك ضمن إطار اللجنة الروسية المشتركة.
وقد ناقش الوزيران خلال الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار في مجالات الطاقة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار القائم بين المملكة وروسيا، وإيمانهما بضرورة استمراره، وتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، وتذليل ما يواجه ذلك التعاون من عقبات.
وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة، والجهود السعودية الروسية المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها، وخطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق ( أوبك + )، كما تطرق اللقاء إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في قطاعات الطاقة المختلفة.

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