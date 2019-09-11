المجلس العالمى للسياحة: مصر والصين حققتا نموا بقطاع السياحة أعلى من المتوسط ​​العالمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت جلوريا جيفارا رئيسة المجلس العالمي للسياحة والسفر، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في مصر والصين. وأكدت أن مصر والصين تمكنتا من تحقيق نجاحات مدهشة ويتمتعان بتجربة مثيرة للإعجاب والاهتمام بتحقيق معدلات نمو في قطاع السياحة أعلى من متوسط معدلات النمو ​​العالمي. ونشرت جلوريا جيفارا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعها مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ونائب وزير السياحة والثقافة الصيني على هامش إحدى الاجتماعات.

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