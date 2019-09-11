شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والسعودية تتفقان على ضرورة تنفيذ الجميع لاتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأربعاء إنه ووزير الطاقة السعودي الجديد يتفقان على أنه يجب على جميع الأطراف تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي المبرم بين أوبك وحلفائها.
كان نوفاك قد توجه إلى السعودية أمس الثلاثاء، والتقى مع وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.
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