شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع تهدئة المخاوف التجارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تحرك الصين لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، وهو ما بدد بعض المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 18.62 نقطة، أو 0.07 %، ليبلغ 26928.05 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.02 نقطة، أو 0.07 %، إلى 2981.41 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 7.53 نقطة، أو 0.09 %، إلى 8091.68 نقطة.
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