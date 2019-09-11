الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع تهدئة المخاوف التجارية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع تهدئة المخاوف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تحرك الصين لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، وهو ما بدد بعض المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 18.62 نقطة، أو 0.07 %، ليبلغ 26928.05 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.02 نقطة، أو 0.07 %، إلى 2981.41 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 7.53 نقطة، أو 0.09 %، إلى 8091.68 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع تهدئة المخاوف التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا