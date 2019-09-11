شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيفوارى: العملة الأفريقية الموحدة "ايكو" ستكون نظام صرف يتسم بالمرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا، أن العملة الأفريقية الموحدة الجديدة "ايكو" تمثل نظاما للصرف شديد المرونة، على حد وصفه.

وقال واتارا، الذى يرأس حاليا مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا - فى تصريح صحفى - "إنه ليس من المنتظر إجراء أى تعديلات تذكر فى المستقبل القريب، وأن عملية الانتقال إلى التعامل الرسمى بهذه العملة ستستغرق عدة سنوات".

وكان الرئيس الإيفوارى قد أعلن بدء التعامل بالعملة الأفريقية الموحدة الجديدة "ايكو" لتحل محل الفرنك الأفريقى اعتبارا من العام المقبل 2020.