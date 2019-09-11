شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على خدمات جديدة ستقدمها الخريطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج والتحول الرقمى أن الخريطة الاستثمارية الجديدة أصبحت أكثر تفاعلية وحيوية عن النسخة الأولى، لافتا إلى أنه وفق قانون الاستثمار ينص على أحقية الوصول للمعلومة معلنة بالعربى والإنجليزى وأيضا الفرنسى وقريبا سيتم ترجمتها للغات أخرى خلال النسخ القادمة منها.

وقال فواز لـ"الخليج 365" إن الترويج يتم فى الأساس من خلال الخريطة ومن خلال التواصل المباشر مع المستثمرين فى المؤتمرات واللقاءات وفق الأولويات التى نحتاجها من مستثمر عن مستثمر آخر، علاوة على توزيع منشورات ترويجية وكتيبات، لكن الخريطة أهم الأدوات فهى نظام مركزى فيها كل البيانات.

وأوضح أن من الأدوات الترويجية أيضا أن قانون الاستثمار تضمن إمكانية طلب المستثمر حافزا خاصا لنفسه شريطة ألا يكون ضريبيا وبموافقة مجلس الوزراء وهذا أمر مهم للغاية وجذاب.

Advertisements

وحول رضاه عن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر قال فواز إن الاستثمار حاليا لا يرضى طموحاتنا، وهناك آليات وخطط لزيادته الفترة المقبلة فإمكانيات مصر أكبر بكثير نريدها على خريطة العالم للاستثمار وأن تكون الأول والأفضل، ونحن نعمل على ذلك وهذا ما نسعى إليه فى ظل تباطؤ النمو العالمى، وبالتالى نسعى لاستغلال ذلك وجذب الاستثمار من خلال قصة مصر الناجحة اقتصاديا لأن إمكانيات مصر يمكنها جذب أضعاف الاستثمار الحالى.

وقال مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن قصص النجاح مهمة للغاية، مهم جدا أن يكون عندك شهادة غير مجروحة من القطاع الخاص الأجنبى لتوصيل الرسالة للآخرين هذا مؤثر جدا باعتبار أن كبار المستثمرين لن يجاملوا مصر على حساب أعمالهم القائمة بالفعل.

وأشار إننا نجهز مستقبلا لتحديث الخريطة ببيانات حول أسعار الصرف وأسعار الأراضى وأسعار المرافق والتأمينات على العمال ونسبة صاحب العمل والعامل نفسه فيها وكل الأمور المتعلقة بالأعمال مما يتيح معلومات يمكن للمستثمر الاستعانة بها فى دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاته.

وأضاف أننا نهدف لتحديث الخريطة باستمرار وأن تضم جديدا كل فترة ونبحث عن الفرص الجديدة والفرص التى ليست عليها إقبال وننشطها ونتابع الزوار والفرص التى يتابعونها ونتابع معهم، مؤكدا أنه فى المستقبل بمجرد دخول المستثمر سيدخل معه "أون لاين" أحد متابعى الخريطة من الوزارة لمساعدته، وتوفير كافة المعلومات له مما يعد تشجيعا له على الاستمرار وعلى متابعتنا له.