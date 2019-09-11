شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم يرفع حصته بشركة سبيد ميديكال بالبورصة إلى 5.92% بعد شرائه 2.5 مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المساهم إبراهيم الصعيدى، حصته بشركة سبيد ميديكال إلى 5.92%، وذلك بعد شرائه 2.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بإجمالى 2.7 مليون جنيه، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

فيما خفض المساهم محمد يحيى زكريا بهنسى حصته بشركة المنصورة للدواجن من خلال بيع 208 ألف سهم، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 4% من أسهم الشركة.

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وتم تنفيذ العملية الأولى من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والثانية من خلال شركة الحرية لتداول الأوراق المالية.