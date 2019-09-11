شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال السعودية تغرم "الأعمال التطويرية الغذائية" 10 آلاف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، قراراً بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة الأعمال التطويرية الغذائية لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالى المنتهى فى 13 ديسمبر لعام 2018 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 29 إبريل الماضى.

وفى سياق آخر أعلنت شركة المملكة القابضة، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، والتى تملك أسهم فى شركة درع الرعاية القابضة المحدودة، شركة مساهمه مقفلة، لمذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") مع شركة دلة للخدمات الصحية، شركة مساهمة عامة فى سوق المال السعودي، لشراء وبيع أسهم فى شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدى).