شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية 20 مليار دولار حتى نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزارة المالية لرويترز اليوم الأربعاء إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس.

كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي.

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وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 20.4 % على أساس سنوي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.