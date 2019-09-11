شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن تبحثان التعاون التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المفوض التجارى فى السفارة المصرية بالأردن الدكتورة عبير كمال، اليوم الأربعاء، مع ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء فى غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، آليات تطوير علاقات البلدين التجارية وإزالة أى معوقات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء الذى حضره المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية فى وزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة حنان إسماعيل- التعاون التجارى المشترك وفتح مجالات عمل تخدم استراتيجية التكامل بين البلدين.

وقال عبدالمولى إن غرفة تجارة الأردن حريصة على الترويج للمنتجات الأردنية فى الأسواق الخارجية ودفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وإزالة أى عقبات تواجه انسياب السلع، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون الاقتصادى المثمر.

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وأوضح أن القطاع الخاص الأردنى ينظر للعلاقة مع الأشقاء المصريين بأنها علاقة متميزة واستراتيجية على مختلف المستويات، مؤكدا أهمية البحث عن الفرص التجارية الجديدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه دول المنطقة وتسخيرها لمصلحة اقتصاد البلدين.