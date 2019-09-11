الان تتابع بالأسماء.. “أرامكو” تفوض 9 بنوك لإدارة الطرح العام الأولي لأسهم الشركة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشفت مصادر، اليوم (الأربعاء)، أن شركة “أرامكو” فوضت 9 بنوك لإدارة الطرح. بحسب “رويترز”.
وأوضحت القناة، في بيان عاجل، أن البنوك هي: جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، بنك أوف أميركا، كريدي سويس، سيتي، مورغان ستانلي، إتش إس بي سي، سامبا، والأهلي السعودي.
وكانت “بلومبرج” نقلت عن مصادرها، أمس الثلاثاء، أن “أرامكو” استقرت على البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، وتتضمن “جولدمان ساكس” و”جيه.بي مورجان تشيس”، مشيرة إلى أن الشركة قد تختار المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الطرح الأولي لأسهم الشركة قريبا جداً و أن الشركة مستعدة للإدراج حين يقرر المساهمون.
وقال أن رئيس مجلس الإدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المالي وان قرار الإدراج المحلي هو قرار المساهمين.وقال ان الحكومة ستقرر توقيت ومكان الطرح الأولي.
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