شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 15 ألف نقطة بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 892 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 752.474 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 137.2 مليون ورقة مالية بقيمة 732.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 52.5 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 523 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 18272 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.