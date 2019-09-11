شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم رئيسى بـ"العربية لإدارة الأصول" يشترى 1.5 مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت تعاملات مجالس إدارات شركات البورصة والمجموعة المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 1.5 مليون سهم، واشترى مجالس إدارة شركات المنصورة للدواجن 80 ألف سهم، مصر لصناعة الكيماويات 20 ألف سهم، مصر جنوب إفريقيا للاتصالات 25 ألف سهم، وتحت نظام إثابة وتحفيز العاملين اشترت إدارة البنك المصرى الخليجى 190 ألف سهم.

فيما باعت مجالس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، سى اى كابيتال القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، 130 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية والبنك المصرى لتنمية الصادرات 34 ألف سهم، 117 ألف سهم، على التوالى.