شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جلوبال تيلكوم تعلن مواعيد شراء أسهم الشطب الاختيارى بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن مواعيد شراء أسهم الشطب الاختيارى لمدة 6 أشهر من تاريخ الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم 26 أغسطس الماضى، وحددت تنفيذ أول عمليات شراء الأسهم المعروضة لحساب الشطب الاختيارى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، وآخر تنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير لعام 2020.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضى، الموافقة على الشطـب النهائى لقيد أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة، فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب ‏الاختيارى برأس مال مصدر 2.738 مليار جنيه موزع على ‏‏4.7 مليار سهم ‏بقيمة اسمية ‏قدرها 0.58 جنيه مصرى للسهم الواحد، ‏على أن يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة بنهاية جلسة تداول اليوم الاثنين.

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وألزمت اللجنة، شركة جلوبال تليكوم، بشراء أى أسهم تعرض عليها بذات سعر عرض الشراء المنفذ خلال 6 ‏أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وذلك على فترات منتظمة من خلال سوق ‏العمليات الخاصة ( ‏OPR‏) خارج المقصورة اعتبارا من أمس الثلاثاء.