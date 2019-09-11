شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات الصينية تنخفض 6.9% في أغسطس للشهر الرابع عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر الرابع عشر على التوالي في أغسطس، مع انكماش مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة للشهر الثاني على الترتيب.

وقال اتحاد مُصنعي السيارات في الصين اليوم الأربعاء إن إجمالي مبيعات السيارات انخفض 6.9% في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

ويأتي ذلك بعد تراجع نسبته 4.3% في يوليو و9.6% في يونيو، وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

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وقال اتحاد مُصنعي السيارات إن مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 15.8% في أغسطس، بعد هبوط نسبته 4.7 % في يوليو تموز، وهو أول نزول منذ يناير 2017.

وقفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62% العام الماضي على الرغم من انكماش سوق السيارات بصفة عامة.

والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.