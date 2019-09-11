شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون جنيه خسائر النصر للكيماويات الدوائية فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت خسائر شركة النصر للكيماويات الدوائية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نحو 300 مليون جنيه خلال آخر 3 سنوات مالية.

وقال مصدر بالقابضة للأدوية لـ"الخليج 365" إن الشركة حققت خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة نحو مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتحقيق نحو 700 مليون جنيه إيرادات العام المالى المقبل.

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وأضاف المصدر أن الإيرادات تصاعدت بشكل تدريجى بداية من العام المالى 2015-2016، حيث تم تحقيق 269 مليون جنيه تلاها تحقيق 279 مليون جنيه العام التالى، وأخيرا تحقيق 447 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .

وفيما يتعلق بالخسائر قال إن الشركة حققت 89 مليون جنيه خسائر عام 2015-2016 ثم حققت 128 مليون جنيه العام المالى، وحققت 85.7 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.