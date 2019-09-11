شكرا لقرائتكم خبر عن "تصنيع" السعودية تتوقع ارتفاع أسعار البتروكيماويات في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة التصنيع الوطنية إن ثاني أكبر شركة صناعية في السعودية تتوقع ارتفاع أسعار البتروكيماويات في 2020 بعدما تضررت هذا العام جراء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

و"تصنيع"، التي تعمل في مجال البتروكيماويات والمعادن والكيماويات، من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يستخدم في منتجات من بينها الدهانات ومواد الطلاء الصناعية والبلاستيك.

وقال الرئيس التنفيذي مطلق المريشد في مقابلة "هذا العام لن يكون سهلا، أسعار البتروكيماويات منخفضة، أسعار جميع السلع الأولية منخفضة بشكل عام.

"اعتقد أن العام 2020 سيشهد تحسنا بافتراض أنه سيكون ثمة اتفاق بين الصينيين والأمريكيين، لكن حتى إن استمرت الحرب التجارية فقد تعرضنا للصدمة وتجاوزتها السوق بالفعل".

أدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين القائمة منذ عام لاضطراب في الأسواق المالية وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وقلصت الطلب على المنتجات الكيماوية.

ونزل صافي ربح "تصنيع" في الربع الثاني من العام 25 % إلى 296.7 مليون ريال (79.1 مليون دولار) نتيجة لانخفاض متوسط سعر بيع منتجات البتروكيماويات وثاني أكسيد التيتانيوم.

وقال المريشد إنه رغم الأجواء العامة السلبية فإن الطلب لم يتأثر كثيرا، مضيفا أنه لا توجد مشكلة في تصريف المنتجات.

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وقال "نبيع كل شيء لكن لسنا راضين عن الأسعار".

وفي أبريل، باعت وحدة كريستل التابعة لتصنيع أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى شركة ترونوكس المنتجة للكيماويات مقابل 1.67 مليار دولار نقدا و24% من أسهم ترونوكس.

وقال المريشد إن الصفقة كانت تهدف لسداد ديون واستبعد خطوات مماثلة مستقبلا.

وتصنيع واحدة من 30 شركة سعودية مدرجة في البورصة انضمت لمؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.

واستكملت البورصة السعودية الانضمام للمؤشر في أغسطس .

وتابع المريشد أن ذلك كان إيجابيا لسهم تصنيع إذ قد يزيد من قاعدة مؤسسات الاستثمار ويسهم في الحد من تذبذب السهم.

وقال "سيجلب ذلك أشخاصا لا يتلاعبون في أسعار الأسهم مثل المقامرة أو من تحركهم الشائعات المستثمرون من المؤسسات يبقون مع الشركة لفترة طويلة".