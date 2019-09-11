شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى يطلق خدمة "حسابى myAccount " الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبى المالى، عن إطلاق خدمة "حسابي- myAccount"، التى تمنح المستثمرين فى السوق أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات بحيث يمكنهم التحويل من الحساب الالكترونى الجديد لتوزيعات الأرباح لدى سوق دبى المالى إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة آيفستر الخاصة بهم، وكذلك إمكانية استخدام المبالغ المتوفرة للمشاركة فى أية اكتتابات عامة أو حقوق أولوية الاكتتاب فى السوق.

وتعزز الخدمة الجديدة المكانة الرائدة للسوق فى مجال التقنيات المالية لا سيما خدمات توزيع الأرباح النقدية التى بادر السوق إلى توفيرها منذ العام 2011 فى خطوة رائدة على المستوى العالمى.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة بسوق دبى المالى، إن سوق دبى المالى ينتهج استراتيجية تركز على التطوير والابتكار وتسخير التقنيات المالية المتطورة لتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمتعاملين استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة بشأن الخدمات الذكية والتحول الرقمى، وأسفرت جهودنا المتواصلة لتعزيز خدماتنا الرائدة عن تحقيق نقلات نوعية عديدة فى أسلوب تقديم تلك الخدمة بقطاع أسواق المال".

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وأضاف كاظم، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، يسعدنا إطلاق خدمة "حسابي- myAccount"، حيث يتوج هذا الإنجاز المهم الجهود الكبيرة التى بذلها السوق من أجل تطوير منظومة الكترونية متكاملة وغير مسبوقة بين مختلف الأسواق العالمية لتوزيعات الأرباح، وإن استثمارنا المتواصل فى هذا المجال يعكس حرص السوق على مضاعفة إنجازاته والبناء على النجاحات السابقة وتحقيق أعلى معدلات رضاء العملاء بما يرسخ مكانته المتميزة بين الأسواق الإقليمية والعالمية فى مجال خدمات المستثمرين ويعزز المكانة الرائدة لدبى كمركز للتميز على المستوى العالمى فى مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاع الخدمات المالية وأسواق المال.

وبدوره قال على الهاشمى، نائب رئيس تنفيذى ورئيس قطاع الخدمات المالية فى سوق دبى المالى:" تمكن السوق من بناء قدرات ذاتية متميزة فى مجال خدمات توزيع الأرباح إذ يضم فريقاً متكاملاً من ذوى الخبرات التخصصية الذين قاموا بتصميم وتنفيذ خدمة "حسابى- myAccount" الإلكترونية، ونفذ السوق مليون و300 ألف عملية تحويل إلى الحسابات الالكترونية الجديدة الخاصة بالمستثمرين وبما مجموعه مليار درهم، بحيث أصبح بمقدورهم الولوج إلى حساباتهم وإنجاز التحويلات إلى حساب بطاقة آيفستر أو إلى الحسابات المصرفية، كما يمكنهم استخدام رصيد الحساب الالكترونى لسداد مبالغ الاكتتابات العامة وحقوق أولوية الاكتتاب المنفذة فى السوق، ومما لا شك فيه فإن هذه الخدمة الجديدة وما سبقها من مبادرات، ومنها على سبيل المثال إطلاق بطاقة آيفستر، وإطلاق النظام الألكترونى لتوزيع الأرباح، وكذلك نظام التحكم فى بطاقات آيفستر، تمثل نقلات نوعية فى تجربة العملاء إذ جعلت الأرباح النقدية فى متناول قاعدة المستثمرين الضخمة والمتنوعة فى سوق دبى المالى، والتى تتجاوز 844 ألف مستثمر.