شكرا لقرائتكم خبر عن توماس كوك: ارتفاع الرحلات العائلية من البريطانيين لمصر 50% خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة توماس كوك العالمية أن الرحلات السياحية لمصر ومنطقة شمال أفريقيا مستمرة فى الزيادة، وذلك وفقا لقياس الإتجاهات الذى تقوم به الشركة العالمية وفقا للحجوزات السنوية.

وأوضحت توماس كوك أن شعبية شمال أفريقيا ارتفت خلال العام الآخير فى الأسواق التى تعمل خلالها وخصوصا بالنسبة للعائلات، وأظهرت الحجوزات أن الرحلات العائلية لمصر ارتفعت هذا الصيف لأكثر من 50%، كذلك شهدت تونس ارتفاعا بنفس المقدار خلال الموسم الشتوى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الحجوزات الإجمالية بنسبة 25% على أساس سنوي، وشكلت العائلات أيضًا 49% من الحجوزات إلى المغرب.

وقال ويل واجوت، مسئول تنظيم الرحلات فى الشركة "إن حوالى 6 ملايين من العملاء البريطانيين للشركة كل عام يبحثون عن عطلات بأسعار معقولة في أماكن ساحرة، وتعد شمال إفريقيا من الوجهات التي تشهد إقبالا كبيرا، متوقعا أن تستمر هذه البلدان في جذب العائلات إلى العام المقبل وما بعده".

كما أبرز زيادة الطلب على العطلات "متعددة الأجيال"، حيث يرافق الأجداد الآباء والأطفال في الخارج، وارتفع عدد العائلات الجارية أو تفكر في عطلة متعددة الأجيال من 57 % في عام 2017 إلى 64 % العام الحالى، وهو رقم تتوقع الشركة استمرار ارتفاعه، خلال السنوات المقبلة.

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وكان حسام الشاعر وكيل توماس كوك البريطانية فى مصر، قد أكد فى تصريحات لليوم السابع أن حركة السياحة البريطانية الوافدة لمصر عبر منظم الرحلات البريطانى "توماس كوك" شهدت زيادة منذ بداية العام 2019 تتراوح بين 30- 40%، لافتا إلى أن الحجوزات على مصر تأتى لأكثر من مقصد سياحى فى مقدمتها الغردقة ومرسى علم، باستثناء شرم الشيخ التى لازالت تعانى من حظر للطيران البريطانى.

وأشار الشاعر، إلى أن منظمى الرحلات العاملين فى السوق البريطانى يتوقعون أن تشهد شرم الشيخ رفع للحظر من جانب الحكومة البريطانية الجديدة، لافتا إلى أنه بعيدا عن السياحة البريطانية فإن عام 2019 شهد زيادة فى تدفقات الحركة السياحة لمصر زيادة تبلغ نسبتها 30% مقارنة بالعام الماضى.