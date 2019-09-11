شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للخدمات البحرية ترجئ النتائج مع استمرار محادثات مع بنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير توقعات إلى انخفاض سهم الخليج للخدمات البحرية نحو 10% في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن قالت شركة خدمات حقول النفط إن إعلان نتائج النصف الأول من العام سيتأجل.

وقالت الشركة، التي كان من المتوقع أن تعلن نتائجها اليوم الأربعاء، إن التأخير في وضع اللمسات النهائية على بياناتها المالية يرجع إلى محادثات جارية مع بنك بشأن استمرار فتح أحد تسهيلات رأس المال العامل، الذي يوفر السيولة في الأمد القصير.

وتتوقع الشركة في الوقت الحالي نشر نتائج أعمالها قبل 30 سبتمبر.

كان الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في الخدمات البحرية والتي مقرها أبوظبي قد استقال الشهر الماضي بعد أن حذرت من أن إعادة تقييم لسفنها وعقودها أظهرت أن الأرباح ستنخفض هذا العام.

كانت الشركة قالت إن مراجعة أجراها المدير المالي الجديد ستيفن كيرسلي لسفن عملاقة تابعة لها عاملة في شمال غرب أوروبا والشرق الأوسط تشير إلى أن الأرباح الأساسية للعام 2019 ستدور بين 45 و48 مليون دولار، انخفاضا من 58 مليون دولار أعلنتها العام الماضي.

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وكانت رويترز أوردت نقلا عن مصادر أن الرئيس التنفيذي طُلب منه التنحي عن منصبه.

وتوسعت الشركة، التي كانت أعمالها تتركز من قبل في الإمارات العربية المتحدة، في عملياتها وأرسلت سفنا عملاقة إلى بحر الشمال والسعودية قبل تسع سنوات وأدرجت أسهمها في لندن.

وقالت الخليج للخدمات البحرية في أغسطس إن أوضاع السوق تنطوي على تحديات وإنها مازالت تجري محادثات مع مستشاريها الماليين بشأن هيكل جديد لرأس المال.

وتسببت التوترات في الخليج والقلق بشأن آفاق النمو العالمي والضبابية المحيطة بأسعار النفط في الآونة الأخيرة في تثبيط ثقة المستثمرين.

وأغلقت أسهم الخليج للخدمات البحرية، التي تراجعت قرابة 30% منذ بداية العام، عند 7.32 بنس أمس الثلاثاء.