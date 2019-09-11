شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات فى مصر يستغرق 18 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد الاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عملية تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات المصرية ستستغرق من 12- 18 شهرًا، مقسمة على أربعة مراحل.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الجهاز بصدد إطلاق اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة برئاسة رئيس جهاز الإحصاء، وتضم في عضوية رؤساء اللجان الوزارية المشكلة داخل كل وزارة لوضع تصور بشأن الاستراتيجية المزمع تنفيذها.

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وأشار "عبد العزيز"، إلى أن هناك 11 وزارة انتهت بالفعل من تشكيل اللجان الوزارية المعنية بوضع الإستراتيجية واختيار ممثلي في اللجنة الفنية وهي وزارات التخطيط، الزراعة، الإسكان، التنمية المحلية، الصحة، البترول، التجارة والصناعة، البيئة، المالية، والبنك المركزى، وجهاز الإحصاء.

وأوضح الدكتور حسين، أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، هى إطار وطنى يهدف إلى دمج الإحصاءات فى السياسات الوطنية وعملية التخطيط القومى، بالإضافة إلى دمج القطاعات والوزارات الهيئات وكبار مستخدمى البيانات فى النظام الإحصائى الوطنى، والتنسيق الفعال لإستراتيجية تشمل النظام الإحصائى بأكمله، وكذلك الاستجابة لتحديات البيانات.