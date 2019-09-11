شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.25% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 493.2 مليون سهم محققة ما قيمته 609.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2425 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 7 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.95%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 3.23%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.74%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.17%.