شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الكويتية تضيف 25 صنفا غذائيا جديدا إلى البطاقة التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن إضافة أصناف جديدة الى المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، واستبدال بعض المواد الأخرى، من دون إضافة أى تكلفة فى قيمة الدعم المقدم، وذلك اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

و وفقا لموقع "الأنباء" الكويتى، قالت الوزارة فى بيان صحفى، إن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان، أصدر قرارا بالمواد الجديدة المضافة، بناء على دراسة أجرتها الوزارة بهذا الشأن، وأشارت إلى أن الوفر المالى السنوى المتحقق للمستهلكين نتيجة للقرار الوزارى الذى حمل الرقم 355 لعام 2019 فى شأن المواد الغذائية للبطاقة التموينية بلغ 41.29 مليون دينار.

وأوضحت، أن القرار تضمن زيادة حصة الطفل من علب حليب الأطفال من 8 علب إلى 10 علب لكل طفل بالشهر من الولادة حتى سن السنتين، وإعفاءه من جميع المواد الأساسية، والمتمثلة فى "الأرز - العدس - حليب البودرة - الزيت - الدجاج – المعجون" لأنه فى هذه السن لا يعتمد الطفل إلا على حليب الأطفال، وأشارت إلى أن عدد الأطفال الأقل من سنتين بلغ 46.709 أطفال، وتم إعفاؤهم من المواد الأساسية.

Advertisements

وأضافت، أن القرار تضمن إدراج مواد جديدة إلى مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض غير مدعوم تتضمن، عدد من أنواع حليب الأطفال، وأنواعا من حبوب الإفطار، وغذاء أطفال قمح وحليب، وذلك ضمن المواد التموينية المخفضة.

وذكرت، أن هذه الأنواع من الحليب ستباع بأسعار مخفضة من قبل الشركة، ولن تقدم الوزارة أى مبالغ دعم لها وتباع للمستهلك ضمن مواد البطاقة التموينية بنسبة تقل عن 38%، 35%، 36% عن سعر بيعها على أرفف الجمعيات التعاونية.

وأشارت الوزراة، إلى إدراج مفروم لحم البقر المجمد، ومفروم لحم الغنم المجمد انتاج الكويت، والذى تم انتاجهما من اجود أنواع اللحم الحلال ومستويات الجودة العالمية، وإدراج حليب طازج (طويل الأمد) «KDD»، بحيث يباع الليتر بـ 300 فلس، والربع ليتر بـ 85 فلسا.