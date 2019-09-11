الاقتصاد

استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور والبورى يبدأ من 25 جنيها والبلطى 15 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11-9-2019 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وذلك وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للأسماك.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 22 – 27 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 18 - 22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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فيما ارتفع سعر كيلو البورى ليتراوح بين 25 – 50 جنيها بحسب الدرجة والحجم، واستقر سعر قشر البياض والبياض البلدى ما بين 50 – 66 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 470 جنيها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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